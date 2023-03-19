Британская разведка оценила шансы оккупантов захватить Запорожье

Британская разведка проанализировала недавнее заявление коллаборантов в Запорожской области. Гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что "столицей" оккупированной части Запорожской области будет Мелитополь, пока Запорожье не будет под контролем РФ.

В Британии считают, что такие заявления свидетельствуют о признании Россией своих минимальных шансов продвинуться на Запорожском направлении.

"Тихое заявление об альтернативной столице, вероятно, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что украинские военные активизировали наступательные действия на юге Запорожской области.

В то же время Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обустроили в школе полевой госпиталь в Пологовском районе Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.