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Британська розвідка оцінила шанси окупантів захопити Запоріжжя

Фото: РФ навряд чи вдасться захопити Запоріжжя найближчим часом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія навряд чи зможе захопити Запоріжжя, яке знаходиться за 35 кілометрів від лінії фронту. Про це свідчать заяви окупантів та колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області. Гауляйтер Євген Балицький заявив, що "столицею" окупованої частини Запорізької області буде Мелітополь, поки Запоріжжя не буде під контролем РФ.

У Британії вважають, що такі заяви свідчать про визнання Росією своїх мінімальних шансів просунутися на Запорізькому напрямку.

"Тиха заява про альтернативну столицю, ймовірно, є мовчазним визнанням усередині російської системи того, що її сили навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW заявили, що українські військові активізували наступальні дії на півдні Запорізької області.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти облаштували в школі польовий шпиталь у Пологівському районі Запорізької області.

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