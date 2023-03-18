ВСУ наступали южнее Запорожья, а оккупанты пытаются отрезать Бахмут: карты боев ISW

Украинские военные активизировали наступательные действия на юге Запорожской области. В свою очередь, войска РФ не оставляют попыток перерезать снабжение Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ безуспешно атаковали позиции ВСУ у Макеевки

Войска РФ 17 марта нанесли ряд ударов по линии Купянск – Сватово – Кременная. Российский блогер заявил, что оккупанты оттеснили украинские войска под Гряниковкой, и ВСУ пришлось отойти на правый берег реки Оскол. Российские источники также утверждают, что войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции близ Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Ямполевки (17 км к западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Российские источники также утверждали, что украинские силы провели наземную атаку возле Червонопоповки и продолжают накапливать силы для будущего контрнаступления.

Донецкое направление: оккупанты пытаются лишить Бахмут снабжения

Оккупанты продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 17 марта. Российские блогеры утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" атаковали украинские позиции в районе Хромово (2 км к западу от Бахмута) и Богдановки (6 км к западу от Бахмута).

Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 17 марта, показывают, что российские войска добились незначительных успехов в северной части Бахмута. Госпогранслужба Украины сообщила, что ВСУ вступили в бой с боевиками "Вагнера" в промзоне в Бахмуте.

Российские блоггеры утверждали, что оккупанты вышли на шоссе Т0504 на юго-западной окраине Бахмута и перерезали украинскую линию снабжения. Эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что войска РФ перекрыли трассу Т0504 на южной окраине Бахмута.

По данным росСМИ, оккупанты захватили Красногоровку (8 км к северу от Авдеевки), хотя визуального подтверждения этих утверждений ISW до сих пор не наблюдало. Российский блогер заявил, что российские силы вряд ли будут быстро продвигаться к северу от Авдеевки после заявленного захвата Красногоровки и что преждевременно говорить о возможности окружения оккупантами украинских сил в Авдеевке.

Южное направление: ВСУ наступали в районе Пологов

Российский блогер заявил, что ВСУ провели небольшие атаки в районе Пологов и Орехова Запорожской области. Сообщается, что что украинские атаки были успешными, так как российские мины не смогли остановить украинскую технику.

Также российские источники утверждали, что оккупанты якобы отразили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы форсировать реку Днепр в Херсонской области.

Также 17 марта официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска создали в оккупированном Крыму готовятся к оборонительной операции.