Удар по аэродрому "Энгельс": появились спутниковые снимки последствий

Украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" .

На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения складов боеприпасов на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. На месте некоторых зданий - воронки от взрывов.

Аэродром известен тем, что именно с него неоднократно взлетали самолеты стратегической авиации РФ, которые наносили масштабные ракетные удары по Украине.

"Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", - рассказал "Схемам" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.