Удар по аэродрому "Энгельс": появились спутниковые снимки последствий
Украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения складов боеприпасов на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. На месте некоторых зданий - воронки от взрывов.
Аэродром известен тем, что именно с него неоднократно взлетали самолеты стратегической авиации РФ, которые наносили масштабные ракетные удары по Украине.
"Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", - рассказал "Схемам" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
Удар по аэродрому "Энгельс"
Напомним, в ночь на 20 марта россияне жаловались на взрывы в Саратовской области. Неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.
Кроме того, в сети сообщали о прилете в районе аэродрома "Энгельс" и детонации на складах оружия.
Позже в ЦПД рассказали, что ударом по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять склад с Х-101.
Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в России. Этот удар был спецоперацией СБУ и Сил специальных операций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.