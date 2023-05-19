Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку ракет в Севастополь, - британская разведка

Диверсии на объектах в оккупированном Крыму являются важным элементом войны. Полуостров сохраняет важную психологическую и материально-техническую роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировавший единственную железнодорожную ветку в порт Севастополь, базу Черноморского флота России. Железнодорожная администрация заявила, что это произошло в результате "вмешательства посторонних".

По данным британской разведки, Россия приступит к быстрому ремонту линии, но этот инцидент нарушит доставку грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ.

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.