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Принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии, - британская разведка

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Москва, Среда 24 мая 2023 09:15
Принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии, - британская разведка Фото: мобики не выдерживают дисциплины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии. Тех, кто уходит в самоволку, в виде наказания отправляют на войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, достоверные исследования независимых российских журналистов свидетельствуют о том, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке личного состава ("самоволке") - больше, чем за весь 2022 год.

По данным британской разведки, российские военные изо всех сил пытались поддерживать дисциплину в своих рядах, но их проблемы, скорее всего, ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, в настоящее время наказываются условными сроками, что означает, что они могут быть переведены в зону "спецоперации".

"Усилия России по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример уклонистам и поощрять патриотическое рвение, а не устранять коренные причины разочарования солдат", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что в Кремле нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации за счет вербовки рабочих-мигрантов из Центральной Азии.

Также сообщалось, что с начала 2023 года на территории России активизировали схему вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Скорее всего, только в апреле 2023 года записалось до 10 тысяч осужденных.

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