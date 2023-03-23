Британская разведка назвала одно из направлений крупного наступления ВСУ
Российские генералы опасаются крупного наступления ВСУ на севере Луганской области. При это они пытаются отодвинуть линию фронта от Сватово и Кременной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, с начала марта продолжаются ожесточенные бои в районе Сватово и Кременной на севере Луганской области. Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к городу Кременная, который ранее в этом году находился под непосредственной украинской угрозой. Местами Россия добилась продвижения до нескольких километров.
По данным британской разведки, российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол. Скорее всего, они пытаются отбить логистический узел Купянск.
В оперативном плане намерения России на северо-востоке остаются оборонительными. "Командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.
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