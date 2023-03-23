Британська розвідка назвала один із напрямків великого наступу ЗСУ

Російські генерали побоюються великого настання ЗСУ на півночі Луганської області. При цьому вони намагаються відсунути лінію фронту від Сватового та Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, з початку березня тривають запеклі бої у районі Сватового та Кремінній на півночі Луганської області. Росія частково відновила контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, яке раніше цього року перебувало під безпосередньою українською загрозою. Подекуди Росія досягла просування до кількох кілометрів.

За даними британської розвідки, російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених ними оборонних рубежів уздовж пагорбів та інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл. Найімовірніше, вони намагаються відбити логістичний вузол Куп'янськ.

В оперативному плані наміри Росії на північному сході залишаються оборонними. "Командири, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може здійснити великі наступальні операції", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, загроза оточення Бахмута з півночі півдня залишається. Проте тиск на місто слабшає, а ЗСУ проводять контратаки.