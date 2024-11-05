Британская разведка назвала главное направление наступления российской армии

На юге Донецкой области российские войска продвинулись в нескольких районах по фронту шириной 20 км. Это направление является приоритетным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, российские войска захватили контроль над несколькими небольшими населенными пунктами, и продвинулись до 9 км в некоторых районах в течение недели.

По данным британской разведки, эти успехи стали следствием того, что Россия взяла под контроль Угледар в начале октября 2024 года.

Также на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку. В 15 км к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово, что, вероятно, еще больше создает условия для России, чтобы угрожать логистическому узлу Покровск.

"Россия продолжает отдавать приоритет южному Донецкому фронту, поддерживая выгодное для себя соотношение сил в этом секторе, что отчасти объясняет ускорение темпов российского наступления. Несмотря на большие потери личного состава, Россия продолжает набирать большое количество людей для поддержания своих операций на юге Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Наступление РФ

Напомним, высокие темпы наступления российской армии привели к тому, что по данным проекта Oryx, в октябре Россия лишилась большего числа бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой другой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.

Российская армия в октябре потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена ВСУ.

Как писало агентство Bloomberg, российская армия набирает скорость в своем продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе 200 квадратных километров - больше всего в этом году.

С 6 августа Россия захватила 1146 квадратных километров территории Украины, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.