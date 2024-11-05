Британська розвідка назвала головний напрямок наступу російської армії

На півдні Донецької області російські війська просунулися у кількох районах фронтом шириною 20 км. Цей напрямок є пріоритетним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається у зведенні, російські війська захопили контроль над кількома невеликими населеними пунктами і просунулися до 9 км у деяких районах протягом тижня.

За даними британської розвідки, ці успіхи стали наслідком того, що Росія взяла під контроль Вугледар на початку жовтня 2024 року.

Також на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і заявляють, що захопили Курахівку. За 15 км на південний схід від Покровська Росія захопила Селидово, що, ймовірно, ще більше створює умови для Росії, щоб загрожувати логістичному вузлу Покровська.

"Росія продовжує віддавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу. Незважаючи на великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки своїх операцій на півдні України", - зазначають у Міноборони Британії.

Наступ РФ

Нагадаємо, високі темпи наступу російської армії призвели до того, що за даними проекту Oryx, у жовтні Росія втратила більшу кількість бронемашин, літаків, вертольотів та іншої техніки, ніж будь-якого іншого місяця з жовтня 2022 року, коли російські військові відступали з Харківської області.

Російська армія в жовтні втратила 695 одиниць техніки, яка була знищена, пошкоджена, кинута на поле бою або захоплена ЗСУ.

Як писало агентство Bloomberg, російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, захопивши минулого тижня 200 квадратних кілометрів - найбільше цього року.

З 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше ніж за перші сім місяців року.