Российская армия за неделю захватала самую большую территорию с начала года, - Bloomberg

Российская армия набирает скорость в своем продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше территорий, чем за любой другой момент в этом году. Это усиливает давление на американских и европейских союзников Киева с целью укрепления его обороны.

Более 200 квадратных километров добавились к территории, захваченной в ходе изнурительного летнего наступления, которое повлекло за собой огромные потери российских войск и техники.

По подсчетам Bloomberg Intelligence, основанным на изменениях, зафиксированных сервисом DeepState, который ведется совместно с Министерством обороны Украины, с 6 августа Россия захватила 1146 квадратных километров территории Украины, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.

Помощь Украине

Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Киев будет вынужден принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку, сказала два человека, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского, которые говорили на условиях анонимности. Среди чиновников усиливается чувство уныния по поводу хода войны, сказал один из источников агентства.

Российское наступление остается постепенным и далеко от контроля над всей территорией в четырех восточных областях Украины, которые Владимир Путин незаконно объявил частью своей страны. Тем не менее, Путин использует свое преимущество на поле боя, поскольку США поглощены президентской предвыборной гонкой, а союзники в Европе нервно ожидают победы Дональда Трампа. Кандидат от Республиканской партии заявил, что быстро положит конец войне, и выразил скептицизм относительно дальнейшей поддержки Западом обороны Украины.

Зеленский сообщил журналистам, что его войска получили только 10% от пакета помощи США в размере 61 миллиарда долларов, обещанного в апреле, объяснив задержки бюрократией и логистикой. Он неоднократно просил США, пока безуспешно, предоставить дальнобойное оружие, чтобы Украина могла наносить удары по военным целям на России.

Союзники по НАТО не решаются предоставить дополнительную поддержку Украине, опасаясь эскалации конфронтации с Россией, сообщают два западных чиновника, знакомых с ситуацией. Союзники не видят никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении войны, заявили они.

Ситуация на фронте

Это происходит, когда украинские войска продолжают занимать территорию в Курской области России. Внезапное наступление в августе было частично направлено на ослабление давления на востоке Украины, заставив Москву передислоцировать часть войск. Пока что Россия не показала никаких признаков того, что ее что-то отвлекает.

На этой неделе российские войска заняли город Селидово, а города Покровск и Курахово - их следующие цели. Оба города являются важными логистическими узлами для обороны Украины в Донецкой области. Если города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего промышленного востока Украины.

Украинские войска постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия усиливает наступление. Тысячи северокорейских солдат прибыли в регион и вскоре могут присоединиться к российским войскам на поле боя, сообщают американские и южнокорейские официальные лица.

"Российские территориальные завоевания за последние три месяца, вероятно, являются результатом численного превосходства российских войск и их доминирования в использовании артиллерии из-за гораздо большей доступности снарядов по сравнению с украинскими силами. Однако эти локальные российские успехи не указывают на поворот в войне, которая остается войной на истощение", - сказал Алекс Кокчаров, геоэкономический аналитик Bloomberg Economics по России и Восточной Европе.

Мобилизация в Украине и на России

Закон, вступивший в силу в мае, снизил призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет и потребовал от мужчин регистрироваться для возможного призыва. Однако мобилизация вызвала напряженность среди населения, поскольку Украина стремится расширить свою армию, которая по-прежнему уступает по численности российским войскам.

Украина намерена мобилизовать более 160 тысяч человек в рамках своего плана призыва, сообщил депутатам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. По его словам, уже призвано более 1 млн человек.

Россия также сталкивается с трудностями в поддержании своих военных усилий, которые включают в себя переброску волн войск на оборонительные позиции в Украине, неся потери, которые США на этой неделе оценили в 1200 человек в день.

Кремль не желает отдавать приказ о новой мобилизации, опасаясь повторения внутренней напряженности из-за войны, которая последовала за призывом 300 тысяч резервистов в сентябре 2022 года. Вместо этого он делает ставку на предложение все более крупных бонусов за призыв, чтобы убедить россиян подписывать армейские контракты для участия в боевых действиях в Украине.

Путин обратился к Ирану за беспилотниками, а к Северной Корее - за ракетами и миллионами артиллерийских снарядов для снабжения своей армии на Украине. Российская оборонная промышленность напрягается, чтобы еще больше увеличить производство в условиях перегретой экономики.

По словам Бена Барри, старшего научного сотрудника по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований в Лондоне, в настоящее время у России, похоже, нет стратегических ресурсов для развития своих тактических достижений на поле боя для решительного прорыва в войне. "Шансы на то, что любая из сторон достигнет прорыва, очень малы", - сказал он.