Британская разведка назвала главное направление атак российской армии на фронте

В марте 2024 года 38% всех атак российской армии на линии фронта пришлось на юго-запад от Донецка. Но Россия не добилась каких-либо заметных успехов в этом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, число зарегистрированных российских атак по всей линии фронта в марте 2024 года было на 9% ниже по сравнению с февралем 2024 года, снизившись примерно с 2340 до 2120.
По данным британской разведки, число зарегистрированных атак на Авдеевском направлении составило треть всех атак в феврале, когда город был захвачен российскими войсками, но в марте сократилось до четверти.
При этом число зарегистрированных российских атак на юго-запад Донецка выросло с 721 в феврале до 806 в марте, что составляет 38% всех атак на линии фронта.
"Несмотря на эти усилия, Россия не добилась каких-либо заметных успехов в этом районе и продолжает оспаривать небольшие поселения, включая Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, российская армия с начала наступательных операций в октябре 2023 года захватила 505 квадратных километров территории Украины.
Украинские войска продолжают вести оборону по всему фронту. После захвата Авдеевки темпы российского продвижения снизились.
Как заявил президент Владимир Зеленский, ситуация лучше, чем была еще два-три месяца назад, когда Силы обороны испытывали дефицит артиллерийских боеприпасов и разных видов оружия.