Британская разведка назвала главное направление атак российской армии на фронте

Как отмечается в сводке, число зарегистрированных российских атак по всей линии фронта в марте 2024 года было на 9% ниже по сравнению с февралем 2024 года, снизившись примерно с 2340 до 2120.

По данным британской разведки, число зарегистрированных атак на Авдеевском направлении составило треть всех атак в феврале, когда город был захвачен российскими войсками, но в марте сократилось до четверти.

При этом число зарегистрированных российских атак на юго-запад Донецка выросло с 721 в феврале до 806 в марте, что составляет 38% всех атак на линии фронта.

"Несмотря на эти усилия, Россия не добилась каких-либо заметных успехов в этом районе и продолжает оспаривать небольшие поселения, включая Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное", - отмечают в Минобороны Британии.

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