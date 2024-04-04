Британська розвідка назвала головний напрямок атак російської армії на фронті

Як наголошується у зведенні, кількість зареєстрованих російських атак по всій лінії фронту в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, знизившись приблизно з 2340 до 2120.

За даними британської розвідки, кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх атак у лютому, коли місто було захоплене російськими військами, але в березні скоротилося до чверті.

При цьому кількість зареєстрованих російських атак на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що складає 38% усіх атак на лінії фронту.

"Незважаючи на ці зусилля, Росія не досягла будь-яких помітних успіхів у цьому районі і продовжує битися за невеликі поселення, включаючи Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне", - зазначають у Міноборони Британії.

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