Катер и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 февраля (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 февраля, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 060 военных. Кроме того, ВСУ потопили катер, уничтожили 46 артсистем и 49 единиц автомобильной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили: личного состава - около 387060 (+830) человек ликвидировано;

танков - 6331 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед.;

артиллерийских систем - 9274 (+46) ед.;

РСЗО - 978 (+2) ед.;

средства ПВО - 663 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7146 (+5) ед.;

крылатые ракеты - 1846 ед.;

корабли/катера - 24 (+1) ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49)ед.;

специальная техника - 1470 (+8) ед. Уничтожение катера Бойцы ГУР в ночь на 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов. Позже в ГУР уточнили, что катер "Ивановец", который уничтожили, был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На борту российского ракетного катера "Ивановец" могли находиться до 40 моряков.