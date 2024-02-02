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Катер и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Пятница 02 февраля 2024 08:17
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Катер и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 февраля (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 февраля, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 060 военных. Кроме того, ВСУ потопили катер, уничтожили 46 артсистем и 49 единиц автомобильной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 387060 (+830) человек ликвидировано;
  • танков - 6331 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем - 9274 (+46) ед.;
  • РСЗО - 978 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 663 ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7146 (+5) ед.;
  • крылатые ракеты - 1846 ед.;
  • корабли/катера - 24 (+1) ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49)ед.;
  • специальная техника - 1470 (+8) ед.

Уничтожение катера

Бойцы ГУР в ночь на 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Позже в ГУР уточнили, что катер "Ивановец", который уничтожили, был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На борту российского ракетного катера "Ивановец" могли находиться до 40 моряков.

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