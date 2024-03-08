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Британська компанія BAE вже готова виробляти в Україні гаубиці L119

П'ятниця 08 березня 2024 15:49
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Британська компанія BAE вже готова виробляти в Україні гаубиці L119 Архівне фото: Британська компанія BAE вже готова виробляти в Україні гаубиці L119 (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Британська збройова компанія BAE Systems вже готова виробляти в Україні 105-мм гаубиці L119.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Міністр учора провів зустріч із главою Міноборони Британії Грантом Шаппсом.

Фото: Зустріч (t.me/zalizni_zminy)

За його словами, тепер Україна чекає на контракт і фінансування. Також він додав, що українська сторона звернулася до британського Міністерства оборони за підтримкою в цьому питанні.

Що ще обговорювали на зустрічі

Міністр висловив вдячність за збільшення пакета військової допомоги. Він запропонував Британії спрямувати ці кошти на фінансування закупівель в українських виробників дронів.

"Обговорили нашу співпрацю з британським think tank у галузі оборони - Royal United Service Institute та університетом St Andrew's", - написав Камишін.

L119

105-мм буксирована гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ і штурмових груп.

105-мм гаубиці здатні ефективно знищувати легко броньовану техніку. Наприклад, розрив 105-мм снаряда поблизу від БМП-1/2 призводить до серйозних пошкоджень корпусу осколками снаряда, в деяких випадках можливе повне знищення машини.

Пряме попадання призведе майже завжди до повного знищення. Також гаубиці вельми ефективні проти фортифікаційних споруд і скупчень живої сили противника.

Українські воїни використовують гаубиці L119

Минулого року українські військовослужбовці показали, як працює на фронті британська гаубиця L119. Вона є легкою та мобільною, що дає змогу бійцям швидко завдати удару по противнику та змінити локацію.

Британія ще у 2022 році оголошувала про передачу Україні кілька десятків гаубиць L119 і САУ M109. Про їх характеристики писало РБК-Україна.

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