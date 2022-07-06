До Британії на навчання прибула перша група українських військових: який курс пройдуть

Перша група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії. Навчання триватиме кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса.

Українські солдати пройдуть курс, заснований на базовому військовому вишколі Великобританії.

Він містить вогневу підготовку, першу допомогу на полі бою, польову виучку, тактику патрулювання і навчання законам збройних конфліктів.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон запропонував програму, згідно з якою кожні 120 днів навчання проходитимуть до 10 тисяч українських військових.

Після цього стало відомо, в яких країнах і якою зброєю вчаться користуватися ЗСУ.

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