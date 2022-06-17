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Британія запропонувала Україні масштабну програму підготовки військових

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Київ, П'ятниця 17 червня 2022 18:24
Британія запропонувала Україні масштабну програму підготовки військових Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабную програму підготовки для українських військових.

Про це заявив Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він запропонував розпочати програму з можливістю тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів.

Прем'єр-міністр Великої Британії також додав, що його неоголошений візит до Києва має надіслати чітке та просте повідомлення українському народу про підтримку від його країни.

"Великобританія з вами, і ми будемо з вами, поки ви врешті не переможете", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, 17 червня Джонсон прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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