Британія запропонувала Україні масштабну програму підготовки військових

Про це заявив Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він запропонував розпочати програму з можливістю тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів.

Прем'єр-міністр Великої Британії також додав, що його неоголошений візит до Києва має надіслати чітке та просте повідомлення українському народу про підтримку від його країни.

"Великобританія з вами, і ми будемо з вами, поки ви врешті не переможете", - заявив Джонсон.