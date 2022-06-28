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Стало відомо, в яких країнах та якою зброєю навчаються користуватися ЗСУ

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 21:15
Стало відомо, в яких країнах та якою зброєю навчаються користуватися ЗСУ Фото: розповіли, в яких країнах та якою зброєю навчаються користуватися ЗСУ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку із застосування західного озброєння і військової техніки за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.

Він зазначив, що сьогодні на озброєння української армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Окрім цього, партнери України також навчають війських користуватися зброєю.

Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

  • артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;
  • реактивних систем залпового вогню;
  • засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної;
  • засобів протиповітряної оборони;
  • різних видів колісної та гусеничної техніки;
  • систем розмінування, у тому числі підводного;
  • різних типів кораблів та систем їх озброєння у т.ч. протикорабельного.

Резніков додав, що з квітня тисячі військових ЗСУ пройшли підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном.

На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Наразі частина військових набувають навичок з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Краб", реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Продовжується навчання з управління:

  • самохідних зенітних установок "Гепард 1A2";
  • мінних тральщиків класу "Sundown";
  • екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
  • ведення повітряної розвідки і спостереження;
  • знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

Міністр оборони додає, що навчання проходять у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії.

Крім того, цього тижня за підтримки Великої Британії запустили ще один проект - курс базової загальновійськової підготовки військових ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотен захисників. Проект розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військових.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабную програму підготовки для військових ЗСУ.

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Збройні сили України Олексій Резніков
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