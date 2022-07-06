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В Британию на обучение прибыла первая группа украинских военных: какой курс пройдут

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Лондон, Среда 06 июля 2022 06:17
В Британию на обучение прибыла первая группа украинских военных: какой курс пройдут Фото: обучение украинских военных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию. Обучение будет длиться несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Украинские солдаты пройдут курс, основанный на базовой военной подготовке Великобритании.

Он включает в себя огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон предложил программу, согласно которой каждые 120 дней обучение будут проходить до 10 тысяч украинских военных.

После этого стало известно, в каких странах и каким оружием учатся пользоваться ВСУ.

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