В Британии встретятся главы МИД стран ЕС, обсудят поддержку Украины

Европейских коллег в Британии будет принимать глава МИД страны Дэвид Лемми. Во время встречи кроме темы помощи Украине также будут говорить о расширении регионального оборонного сотрудничества.

Такая встреча состоится накануне саммита премьер-министра Кира Стармера с лидерами Евросоюза, который ожидается в начале следующей недели.

По словам Лемми, союзники столкнулись "с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента".

"Вызов, который стоит перед нами сегодня, касается не только будущего Украины - он экзистенциальный для Европы в целом", - подчеркнул британский министр.

Также указывается, что Лемми планировал объявить о дальнейших санкциях против лиц, которые поддерживают военную агрессию РФ против Украины.

Ожидается, что во время встречи 12 мая глава МИД Соединенного Королевства звучит призыв к укреплению европейской безопасности.

По данным западных СМИ, на саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком, а также - улучшить торговые связи после Brexit.