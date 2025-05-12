В Британии встретятся главы МИД стран ЕС, обсудят поддержку Украины

В Великобритании сегодня, 12 мая, соберутся министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС. Переговоры будут касаться поддержки Украины, и возможно объявление санкций против российской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европейских коллег в Британии будет принимать глава МИД страны Дэвид Лемми. Во время встречи кроме темы помощи Украине также будут говорить о расширении регионального оборонного сотрудничества.
Такая встреча состоится накануне саммита премьер-министра Кира Стармера с лидерами Евросоюза, который ожидается в начале следующей недели.
По словам Лемми, союзники столкнулись "с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента".
"Вызов, который стоит перед нами сегодня, касается не только будущего Украины - он экзистенциальный для Европы в целом", - подчеркнул британский министр.
Также указывается, что Лемми планировал объявить о дальнейших санкциях против лиц, которые поддерживают военную агрессию РФ против Украины.
Ожидается, что во время встречи 12 мая глава МИД Соединенного Королевства звучит призыв к укреплению европейской безопасности.
По данным западных СМИ, на саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком, а также - улучшить торговые связи после Brexit.
Напомним, в минувшую субботу в Киев совершили визит премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским, и поддержали призыв к России относительно всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня, что также поддержал и президент США Дональд Трамп.
Партнеры также пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями, если он не согласится на такое перемирие с Украиной уже с 12 мая. Зато глава Кремля фактически отказался, и предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.
Вчера вечером Зеленский заявил, что лично будет ждать встречи с Путиным в эту дату.
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