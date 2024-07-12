В Британии заявили, что не разрешали Украине использовать Storm Shadow для ударов по РФ, - Telegraph

Министерство обороны Великобритании уточнило, что не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadows для нанесения ударов по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Даунинг-стрит заявила, что политика правительства "не изменилась" в отношении развертывания ракет дальнего радиуса действия, несмотря на комментарии премьер-министра Британии Кира Стармера, из которых следовало, что он ослабляет ограничения на использование ракет.

Британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и на материковой части Украины с момента их поставки в прошлом году, но запретило использовать их для удара по целям на территории России. Чиновники опасаются, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.

Источники издания подтвердили, что ракеты не использовались в этом году, и подчеркнули, что президенту Владимиру Зеленскому придется "заручиться гарантиями в других местах", прежде чем Украина сможет выпустить крылатые ракеты по российской территории.

Они добавили, что эти гарантии не являются окончательным решением.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве заявил, что ситуация "более тонкая", чем предполагал президент Украины. Они добавили, что разрешение на запуск стратегической ракеты по территории России потребует подписи трех стран, одной из которых является Великобритания. Франция производит Storm Shadow вместе с Великобританией.

"Этого не произойдет", - добавил источник, отвечая на вопрос, будет ли Украина запускать Storm Shadow по России.