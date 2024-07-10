Зеленский: Британия разрешила бить по РФ, обсудил со Стармером реализацию решения

Британия разрешила использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Благодарю все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - сообщил президент

Сегодня Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Британия разрешила удары по РФ

Напомним, сегодня премьер Британии Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow. Подробнее о разрешении от Британии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Британии только в этом месяце.

Подробнее о том, каких изменений может ожидать Украина после выборов в Великобритании, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

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