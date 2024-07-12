У Британії заявили, що не дозволяли Україні використовувати Storm Shadow для ударів по РФ, - Telegraph

Міністерство оборони Великої Британії уточнило, що не давало Україні дозволу на використання ракет Storm Shadows для нанесення ударів по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Даунінг-стріт заявила, що політика уряду "не змінилася" щодо розгортання ракет дальнього радіуса дії, попри коментарі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, з яких випливало, що він послаблює обмеження на використання ракет.

Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму і на материковій частині України з моменту їх постачання минулого року, але заборонив використовувати їх для удару по цілях на території Росії. Чиновники побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт із Росією.

Джерела видання підтвердили, що ракети не використовували цього року, і підкреслили, що президенту Володимиру Зеленському доведеться "заручитися гарантіями в інших місцях", перш ніж Україна зможе випустити крилаті ракети по російській території.

Вони додали, що ці гарантії не є остаточним рішенням.

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві заявило, що ситуація "більш тонка", ніж припускав президент України. Вони додали, що дозвіл на запуск стратегічної ракети територією Росії потребуватиме підпису трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Франція виробляє Storm Shadow разом із Великою Британією.

"Цього не станеться", - додало джерело, відповідаючи на запитання, чи буде Україна запускати Storm Shadow по Росії.