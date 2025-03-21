Британия готова сбивать российские ракеты над Украиной, но есть условие

Великобритания хочет, чтобы страны "коалиции желающих" предоставили самолеты для наблюдения за границей с Россией, а также самолеты, способные сбивать ракеты, выпущенные в воздушное пространство Украины. Это необходимо для соблюдения будущего мирного соглашения.

Об этом заявил министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Он сказал, что безопасное воздушное пространство всегда было ключевой целью союзников Украины.

"Работа продолжается по условиям прекращения огня и защиты, которая будет введена для защиты этого прекращения огня и защиты народа Украины. Это оперативное планирование, это военное планирование продолжается", - рассказал министр.

В то же время Милибэнд заявил, премьер-министр Кир Стармер не отказывается от идеи размещения британских сухопутных войск на Украине в рамках будущего мирного соглашения.

Стармер 20 марта встретился с планировщиками из 30 стран-союзников в военном штабе Нортвуд на северо-западе Лондона, чтобы согласовать предложения по так называемой коалиции желающих помочь в реализации любого мирного соглашения.

Военные планировщики обсудили, где будут дозаправляться самолеты, где они будут базироваться, как они впишутся в более масштабную военную деятельность в Восточной Европе и кто будет оказывать инженерную поддержку.

По итогам встречи, Стармер заявил, что переговоры в Лондоне были сосредоточены на том, как "сохранить небо, моря и границы Украины в безопасности".

Стармер не подтвердил открыто свое прежнее обещание направить сухопутные войска в Украину, что дало повод некоторым предположить, что он изменил акценты миссии.

Остается неясным, какие действия коалиция сможет предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа. Стармер предположил, что план будет жизнеспособен только при наличии так называемой американской поддержки в виде прикрытия с воздуха и разведки.

Несмотря на неоднократные просьбы Великобритании и других европейских лидеров, Трамп до сих пор не заявил, что готов взять на себя какие-либо подобные обязательства.