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Британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая, - СМИ

Воскресенье 02 июня 2024 06:33
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Британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая, - СМИ Иллюстративное фото: британская контрразведка усилит борьбу с российскими шпионами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственное ведомство контрразведки Великобритании, военная разведка MI5 получила приказ "переориентировать" свои усилия на противодействие и борьбу со шпионами, работающими в пользу России, Ирана и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Так, британская контрразведка должна пристальнее противодействовать такой угрозе, по приоритетам не менее, чем борьба с террористами.

По данным британского издания, такое указание дали MI5 на фоне, в частности, войны РФ против Украины, роста числа действующих в Соединенном Королевстве китайских агентов и использования организованной преступности Ираном.

Несмотря на то, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом для MI5, правительственные источники сообщили The Telegraph, что сейчас больше ресурсов направляется на контрразведывательные операции России, Китая и Ирана.

Министры попросили MI5 "переориентировать многие свои усилия на угрозу шпионажа, в том числе на государственную угрозу со стороны Китая, России и недавно также Ирана", рассказал британскому СМИ высокопоставленный источник в правительстве.

Кроме того, говорится в публикации, неуточненный собеседник издания рассказ, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.

Указывается, что количество агентов Китая, привлеченных в сборе разведданных в Британии, сейчас "не поддается" количественной оценке.

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