В Британии ответили на требования Путина по миротворцам в Украине

По словам Лемми, Путин не должен получать вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено любое мирное соглашение для завершения войны.

"Путин должен просто принять безусловное прекращение огня. Это план, лежащий на столе, давайте действовать, чего мы ждем?" - заявил глава МИД Британии.

Лемми подчеркнул, что ЕС "точно не может дать Путину вето на архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир."

"Это означает, что должна быть роль для нас, европейцев и других стран, которые хотят обеспечить, чтобы Украина имела возможность защищать себя и гарантировать, что Путин не сможет вернуться через несколько лет", - подчеркнул министр.

Напомним, российский диктатор настаивает, что он не примет участия НАТО или западных войск в качестве миротворцев в рамках мирного соглашения в Украине.

"Коалиция желающих"

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Также мы писали, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна поддерживает президента Владимира Зеленского и рассматривает возможность отправки своих военных в Украину.

А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих миротворцев в Украину. Ведь это очень сложная в реализации вещь, которая может оказаться не эффективной.

Кроме того, в Финляндии выступили против отправки своих "миротворцев" в Украину. Премьер Петтери Орпо заявил, что его страна не может сделать это, потому что граничит с Россией.