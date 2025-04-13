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Посол РФ не отрицает шпионаж за атомными субмаринами Британии

Воскресенье 13 апреля 2025 11:14
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Посол РФ не отрицает шпионаж за атомными субмаринами Британии Фото: Россия могла следить за ядерными субмаринами Британии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Посол России в Великобритании Андрей Келин не отрицает наличие российских датчиков в водах Великобритании. Однако он отвергает идею, что эти действия представляют угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC One.

Андрей Келин фактически не опроверг информацию о том, что Москва устанавливает датчики в морях вокруг Соединенного Королевства с целью слежения за британскими атомными подводными лодками.

В комментарии BBC он заявил, что не будет опровергать эти обвинения, однако отверг предположение о том, что такие действия представляют угрозу для безопасности Британии.

"Я не собираюсь это отрицать, но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми устаревшими ядерными боеголовками. Все эти угрозы преувеличены", - отметил он.

Комментарий Келина прозвучал после расследования Sunday Times, в котором говорилось об обнаружении подводных российских сенсоров в водах вокруг Британии.

По данным СМИ, эти устройства предназначены для сбора разведданных о четырех подводных лодках типа Vanguard, которые вооружены ядерными ракетами.

Британские военные обнаружили сенсоры и считают их потенциальной угрозой национальной безопасности. Их расценивают как часть гибридной или "серой" войны, которую ведет Россия.

Подобные операции могут также включать попытки вредить критической инфраструктуре - например, подводным кабелям или энергетическим трубопроводам.

Министерство обороны Великобритании уже заявило, что работает с союзниками по НАТО для усиления контроля и предотвращения деятельности российских кораблей вблизи британских берегов.

Напомним также, в октябре 2024 года в Ла-Манше заметили судно с опасным грузом России. Этой "плавучей бомбе" перед тем отказали в доступе к доку несколько портов.

Также сообщалось, что в январе корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей.

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