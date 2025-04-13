Посол РФ не отрицает шпионаж за атомными субмаринами Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин не отрицает наличие российских датчиков в водах Великобритании. Однако он отвергает идею, что эти действия представляют угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC One .

Андрей Келин фактически не опроверг информацию о том, что Москва устанавливает датчики в морях вокруг Соединенного Королевства с целью слежения за британскими атомными подводными лодками.

В комментарии BBC он заявил, что не будет опровергать эти обвинения, однако отверг предположение о том, что такие действия представляют угрозу для безопасности Британии.

"Я не собираюсь это отрицать, но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми устаревшими ядерными боеголовками. Все эти угрозы преувеличены", - отметил он.

Комментарий Келина прозвучал после расследования Sunday Times, в котором говорилось об обнаружении подводных российских сенсоров в водах вокруг Британии.

По данным СМИ, эти устройства предназначены для сбора разведданных о четырех подводных лодках типа Vanguard, которые вооружены ядерными ракетами.

Британские военные обнаружили сенсоры и считают их потенциальной угрозой национальной безопасности. Их расценивают как часть гибридной или "серой" войны, которую ведет Россия.

Подобные операции могут также включать попытки вредить критической инфраструктуре - например, подводным кабелям или энергетическим трубопроводам.

Министерство обороны Великобритании уже заявило, что работает с союзниками по НАТО для усиления контроля и предотвращения деятельности российских кораблей вблизи британских берегов.