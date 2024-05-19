В Британии украинские бойцы завершают тренировку на САУ AS90: что о ней известно

Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
Оружие находится на задней части автомобиля, который очень мобильный и может не отставать от бронированных подразделений на поле боя.
Напомним, мы показывали фото с учений украинских военных в Британии.
К тому же, сегодня мы писали, что в Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае.
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