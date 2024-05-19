В Британии украинские бойцы завершают тренировку на САУ AS90: что о ней известно

Напомним, мы показывали фото с учений украинских военных в Британии.

К тому же, сегодня мы писали, что в Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае.

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