В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо

Нагадаємо, ми показували фото з навчань українських військових в Британії.

Кім того, сьогодні ми писали, що у Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні.

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