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В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо

Фото: українські бійці завершують тренування на САУ AS90 (zonwar.ru)
Автор: Каріна Левицька

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.

Нагадаємо, ми показували фото з навчань українських військових в Британії.

Кім того, сьогодні ми писали, що у Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні.

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