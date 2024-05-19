В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.
Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.
Нагадаємо, ми показували фото з навчань українських військових в Британії.
Кім того, сьогодні ми писали, що у Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні.
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