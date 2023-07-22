Вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение на САУ AS90 в Британии (фото)

Украинские защитники освоили гаубицу AS90 в Великобритании. Учения уже закончили две группы артиллеристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

Британцы отмечают, что вторая группа украинских артиллеристов уже завершила обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90. Учения стартовали в этом году.

Фото: артиллеристы ВСУ освоили САУ AS90 в Британии (twitter.com/DefenceHQ)

В Минобороны добавили, что учебная миссия украинских военных является частью обязательства Великобритании поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Стоит отметить, что AS90 - это самоходная артиллерийская установка британского производства. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 25 и 30 километров в зависимости от типа снаряда.

Помощь Британии

Великобритания предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь. Кроме того, британцы присоединились к танковой коалиции, которую ранее создала Украина.

Известно, что ВСУ получили 14 танков Challenger 2. Эта техника уже помогает Украине сражаться с российскими оккупантами. Десантники показали танки в работе.

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