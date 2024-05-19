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В Британии украинские бойцы завершают тренировку на САУ AS90: что о ней известно

Великобритания, Воскресенье 19 мая 2024 19:49
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В Британии украинские бойцы завершают тренировку на САУ AS90: что о ней известно Фото: украинские бойцы завершают тренировку на САУ AS90 (zonwar.ru)
Автор: Карина Левицкая

Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

После завершения семинедельного курса обучение украинских новобранцев-артиллеристов отправят домой.

"Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - добавили в Минобороны.

Что известно о САУ AS90

AS90 - это самоходная 155-мм артиллерийская пушка, которая была впервые изготовлена ​​в конце 1980-х годов и до сих пор находится на вооружении британской армии.

Пушка имеет 155-миллиметровый ствол 39-го калибра, способный стрелять до шести выстрелов в минуту с эффективной дальностью около 45 километров.

САУ управляется экипажем из шести человек, включая водителя, и может стрелять разными типами снарядов, включая фугасные, дымовые и осветительные снаряды. Оружие находится на задней части автомобиля, который очень мобильный и может не отставать от бронированных подразделений на поле боя.

Напомним, мы показывали фото с учений украинских военных в Британии.

К тому же, сегодня мы писали, что в Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае.

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