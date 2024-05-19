В Британии украинские бойцы завершают тренировку на САУ AS90: что о ней известно

Украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo .

После завершения семинедельного курса обучение украинских новобранцев-артиллеристов отправят домой.

"Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - добавили в Минобороны.

Что известно о САУ AS90

AS90 - это самоходная 155-мм артиллерийская пушка, которая была впервые изготовлена ​​в конце 1980-х годов и до сих пор находится на вооружении британской армии.

Пушка имеет 155-миллиметровый ствол 39-го калибра, способный стрелять до шести выстрелов в минуту с эффективной дальностью около 45 километров.