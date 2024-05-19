В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо
Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.
Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.
"Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - додали в Міноборони.
Що відомо про САУ AS90
AS90 - це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.
Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.
САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.
Нагадаємо, ми показували фото з навчань українських військових в Британії.
Кім того, сьогодні ми писали, що у Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні.
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