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В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо

Британія, Неділя 19 травня 2024 19:49
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В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо Фото: українські бійці завершують тренування на САУ AS90 (zonwar.ru)
Автор: Каріна Левицька

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.

"Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - додали в Міноборони.

Що відомо про САУ AS90

AS90 - це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена ​​наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.

Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.

САУ керується екіпажем із шести осіб, включаючи водія, і може стріляти різними типами снарядів, включаючи фугасні, димові та освітлювальні снаряди. Зброя знаходиться на задній частині автомобіля, який є дуже мобільним і може не відставати від броньованих підрозділів на полі бою.

Нагадаємо, ми показували фото з навчань українських військових в Британії.

Кім того, сьогодні ми писали, що у Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні.

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