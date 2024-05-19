В Британії українські бійці завершують тренування на САУ AS90: що про неї відомо

Українські війська завершують тренування на самохідних 155-мм гаубицях AS90, які можуть знищувати російські цілі на відстані 45 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo .

Після завершення семитижневого курсу навчання українських новобранців-артилеристів відправлять додому.

"Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - додали в Міноборони.

Що відомо про САУ AS90

AS90 - це самохідна 155-мм артилерійська гармата, яка була вперше виготовлена ​​наприкінці 1980-х років і досі перебуває на озброєнні британської армії.

Гармата має 155-міліметровий ствол 39-го калібру, який здатний стріляти до шести пострілів на хвилину з ефективною дальністю близько 45 кілометрів.