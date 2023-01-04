"Только начало". Санкции лишили авиацию РФ популярных маршрутов

Полеты в Египет российских авиакомпаний окончательно остановлены. Для самолетов, которые авиаперевозчики присвоили себе после введения санкций, закрыты все страны, через которые можно было летать в туристическую страну.

Такая практика может привести к невозможности полетов за рубеж для большинства российских перевозчиков, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание profi.travel.

Иордания с 15 декабря запретила полеты в своем небе для российских авиакомпаний с двойной регистрацией самолетов без наличия английской страховки. Российские страховки в Иордании перестали признавать.

Поэтому ряд авиакомпаний были вынуждены отменить полетные программы и вывозить тысячи туристов, застрявших в Египте, с помощью других авиаперевозчиков.

В авиакомпании iFly считают, что практика закрытия воздушного пространства для авиакомпаний РФ будет продолжена. Источник издания в компании считает, что решения о запрете полетов самолетов с двойной регистрацией, принятые Турцией, Иорданией и Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом – это пример санкционного давления Запада, чтобы усложнить деятельность российским авиаперевозчикам.

"Мы перебрали все варианты и сейчас вынуждены констатировать, что условий для полетов в Египет нет", – отметил представитель iFly.

Фото: Самолет авиакомпании Nordwind (wikimedia.org)

Эксперт допускает, если другие страны возьмут на вооружение эту практику, что может привести к невозможности полетов за рубеж для большинства российских перевозчиков.

"Требование о страховке, которое предъявила Иордания, в текущих условиях в принципе невыполнимо. И это лишь один из рычагов давления. Есть проблемы также с двойной регистрацией, запретами на заправку российских судов, требованиями лизингодателей и производителей техники", – отметил источник.

Теперь авиакомпания iFly направит освободившиеся борта на регулярные рейсы по России. Подобные проблемы коснутся и других авиакомпаний, которые имеют двойную регистрацию – Nordwind и "Уральские авиалинии".

К слову, в декабре для самолетов "Аэрофлота" закрылось небо Лаоса, из-за чего авиакомпания начала облетать страну по пути в Таиланд, а также приземляться на дозаправку в пути.

Напомним, мы писали, что РФ пытается выкупить у Европы украденные у нее самолеты.