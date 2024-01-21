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Полиция Британии создала отдел по противодействию угрозам со стороны РФ и Китая

Воскресенье 21 января 2024 04:15
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Полиция Британии создала отдел по противодействию угрозам со стороны РФ и Китая Фото: Британия создала отдел полиции по противодействию угрозам РФ и Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиции Британии создала новое специальное подразделение, которое займется противодействием угрозам со стороны России, Китая и Ирана. В будущем список стран может расшириться.

Об этом заявил помощник комиссара полиции Мэтт Джукс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы будем наиболее открытой частью британского сообщества безопасности, которое усилит свою реакцию на враждебные действия этих государств", – сказал он.

Сообщается, что новое специализированное подразделение будет использовать новые полномочия, предусмотренные законом.

По его словам, британская полиция очень озабочена рисками влияния ряда стран в национальные выборы, которые могут состояться в этом году.

Помощник комиссара также сказал, что показания и ощущения его офицеров свидетельствуют о том, что вызов, который бросают враждебные государства, сейчас больше, чем когда-либо со времен Холодной войны.

Поддержка Британией Украины

Британия с первых дней полномасштабной войны помогает Украине оружием, гуманитарной помощью, обучением украинских военных.

Ранее, Кэмерон заявил, что отказ США от поддержки нового финансирования Украины порадует только российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Также британский премьер заявил, что Британия не сократит помощь Украине в 2024 году, а напротив – сохранит или даже увеличит.

Министр обороны Британии Грант Шаппс также призвал Запад не допустить поражение Украины в войне с Россией, поскольку миру угрожает эпоха диктаторов и автократии.

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