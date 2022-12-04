Британия отказала Китаю в строительстве гигантского посольства: что произошло
Планы Китая на строительство нового посольства огромных размеров напротив Лондонского Тауэра были единогласно отклонены местными советниками района Тауэр Гамлетс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечает издание, основанием для такого решения стали опасения со стороны местных жителей по поводу дипломатической деятельности Пекина в Соединенном Королевстве. Жители района считают, что посольство Китая, причем таких гигантских размеров, будет представлять угрозу их безопасности и препятствовать движению в этой густонаселенной части восточного Лондона, недалеко от финансового района столицы и в квартале от Тауэрского моста.
"Комитет решил отклонить заявку из-за беспокойства относительно влияния на безопасность жителей и туристов, историческое наследие, полицейские ресурсы и перенаселенность района. Теперь заявка будет передана мэру Лондона до вынесения окончательного решения", - заявил представитель совета Тауэр-Гамлетс корреспонденту CNN.
Предложения посольства Китая столкнулись с жесткой оппозицией со стороны местных жителей, обеспокоенных воздействием возможных протестов за пределами дипломатического комплекса и неадекватной защитой от возможной террористической атаки. Во время дебатов живущие неподалеку люди высказывали свои страхи и беспокойство, в частности, относительно того, что за ними шпионят.
Решение местного совета ставит британское правительство в затруднительное положение. И хотя правительство могло бы использовать свои полномочия, однако предпочитает воздержаться от вмешательства в ситуацию. Отказ от планов на местном уровне, вероятно, смутил дипломатов Китая, однако именно китайские дипмиссии сейчас находятся под мониторингом из-за обвинений в слежке за бежавшими в Британию китайцами.
Китай приобрел исторический участок земли под названием Royal Mint Court (Королевский монетный двор) в 2018 году примерно за 312 млн долларов и намеревался превратить большую часть участка площадью 4,4 акра в огромную дипломатическую миссию с местом для сотен сотрудников и культурного обмена. Представитель Министерства иностранных дел Китая сообщил CNN, что приобретение нового помещения в Лондоне соответствует международной практике и одобрено британской стороной.
"Следует отметить, что содействие и поддержка строительства дипломатических сооружений является международным обязательством страны пребывания, и Китай призывает британскую сторону выполнить соответствующие обязательства", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Китая.
На днях, по сообщению CNN, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "золотая эра" торговли между Британией и Китаем закончилась, а к Китаю будут относиться с "сильным прагматизмом".
Недавно РБК-Украина сообщало, что основатель крупной китайской компании Alibaba Джек Ма живет в Токио уже почти шесть месяцев после того, как исчез из виду после давления властей Китая на технологический сектор.
Кроме того, напомним, на днях власти США заявили, что допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня и принимают меры, чтобы не допустить начала войны.
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