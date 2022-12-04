Британия отказала Китаю в строительстве гигантского посольства: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, основанием для такого решения стали опасения со стороны местных жителей по поводу дипломатической деятельности Пекина в Соединенном Королевстве. Жители района считают, что посольство Китая, причем таких гигантских размеров, будет представлять угрозу их безопасности и препятствовать движению в этой густонаселенной части восточного Лондона, недалеко от финансового района столицы и в квартале от Тауэрского моста.

"Комитет решил отклонить заявку из-за беспокойства относительно влияния на безопасность жителей и туристов, историческое наследие, полицейские ресурсы и перенаселенность района. Теперь заявка будет передана мэру Лондона до вынесения окончательного решения", - заявил представитель совета Тауэр-Гамлетс корреспонденту CNN.

Предложения посольства Китая столкнулись с жесткой оппозицией со стороны местных жителей, обеспокоенных воздействием возможных протестов за пределами дипломатического комплекса и неадекватной защитой от возможной террористической атаки. Во время дебатов живущие неподалеку люди высказывали свои страхи и беспокойство, в частности, относительно того, что за ними шпионят.

Решение местного совета ставит британское правительство в затруднительное положение. И хотя правительство могло бы использовать свои полномочия, однако предпочитает воздержаться от вмешательства в ситуацию. Отказ от планов на местном уровне, вероятно, смутил дипломатов Китая, однако именно китайские дипмиссии сейчас находятся под мониторингом из-за обвинений в слежке за бежавшими в Британию китайцами.

Китай приобрел исторический участок земли под названием Royal Mint Court (Королевский монетный двор) в 2018 году примерно за 312 млн долларов и намеревался превратить большую часть участка площадью 4,4 акра в огромную дипломатическую миссию с местом для сотен сотрудников и культурного обмена. Представитель Министерства иностранных дел Китая сообщил CNN, что приобретение нового помещения в Лондоне соответствует международной практике и одобрено британской стороной.

"Следует отметить, что содействие и поддержка строительства дипломатических сооружений является международным обязательством страны пребывания, и Китай призывает британскую сторону выполнить соответствующие обязательства", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Китая.

На днях, по сообщению CNN, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "золотая эра" торговли между Британией и Китаем закончилась, а к Китаю будут относиться с "сильным прагматизмом".