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В Британии рассказали, когда начнутся учения для украинских пилотов

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Британия надеется начать учения для первой группы украинских пилотов уже этой весной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам официального представителя премьер-министра Британии, страна, очевидно, хочет как можно быстрее начать обучение украинских пилотов.

Он подчеркнул, что британские самолеты являются "сложными единицами военной техники".

"Мы считаем правильным предоставить как краткосрочное оборудование, например танки Challenger, дополнительные пушки, средства большей дальности, которые могут помочь выиграть войну сейчас, но также смотреть на средне-длинную перспективу, чтобы гарантировать, что Украина использует все возможности", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители страна может потенциально предоставить Украине.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Британии призвал передать Украине боевые самолеты.

К тому же, бывший премьер Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

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