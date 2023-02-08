У Британії розповіли, коли розпочнуться навчання для українських пілотів

За словами офіційного речника прем'єр-міністра Британії, країна, очевидно хоче якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів.

Він підкреслив, що британські літаки є "складними одиницями військової техніки".

"Ми вважаємо правильним надати як короткострокове обладнання, як-от танки Challenger, додаткові гармати, засоби більшої дальності, які можуть допомогти виграти війну зараз, але також дивитися на середньо-довгу перспективу, щоб гарантувати, що Україна використовує усі можливості", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі країна може потенційно надати Україні.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Британії закликав передати Україні бойові літаки.

До того ж, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

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