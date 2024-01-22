В Британии разочарованы нежеланием Израиля создать палестинское государство

Отказ Израиля от призывов к созданию палестинского государства очень разочаровывает. Палестинцы заслуживают суверенитета.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, весь мир согласился с тем, что "решение о двух государствах - это лучший путь вперед" и добавил, что британское правительство "абсолютно поддерживает это решение".

"Если вы не будете придерживаться решения о двух государствах, я не вижу другого решения. Палестинцы заслуживают суверенного государства, Израиль заслуживает полной способности защищать себя", - сказал Шаппс.

По словам министра, палестинское государство "должно быть суверенным с палестинской стороны", а также "обеспечивать гарантии безопасности с израильской стороны". По его мнению, "нет другого очевидного выхода" из конфликта в Секторе Газа.

В субботу, 20 января, теневой министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что "Байден прав", призывая к решению конфликта по принципу двух государств.

Он назвал комментарии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "неприемлемыми" и добавил: "Конечно, палестинский народ заслуживает государства".

Противоречия между Израилем и США касательно будущего Сектора Газа

В начале января госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд американских чиновников заявили, что длительный мир на Ближнем Востоке невозможен без создания государства для палестинцев.

Однако Нетяньяху отрицает любую палестинскую государственность, которая не гарантирует безопасность Израиля. Он планирует настаивать на контроле за безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа в будущем после войны, и не согласится на правление Палестинской автономии.

Президент США Джо Байден по телефону обсудил с Нетаньяху вероятные решения для создания независимого палестинского государства.

Тем временем Европейский Союз разработал план из 10 пунктов для надежного, всеобъемлющего решения израильско-палестинского конфликта.

Также новый мирный план для Ближнего Востока предложили США, Египет и Катар.

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