ЕС разработал мирный план для решения израильско-палестинского конфликта, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Учитывая текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенности, время для подготовки к (всеобъемлющему) израильско-палестинскому миру настало", - говорится во введении к проекту документа, с которым ознакомился Euractiv.

Усилия направлены на то, чтобы министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, 22 января, обсудили ситуацию в Секторе Газа и ее более широкие последствия для региона с некоторыми из ключевых заинтересованных сторон в регионе.

В документе излагается ряд шагов, которые в конечном итоге могут привести к установлению мира в Секторе Газа, созданию независимого палестинского государства, нормализации отношений между Израилем и арабским миром и обеспечению долгосрочной безопасности в регионе, говорится в неофициальном документе, подготовленном дипломатической службой ЕС (EEAS).

Дорожная карта из 10 пунктов

Будущий мирный процесс должен привести к созданию независимого палестинского государства, "живущего бок о бок" с Израилем, и "полной нормализации" отношений между Израилем и арабским миром, говорится в разработанном плане.

"Нереально предположить, что израильтяне и палестинцы (последние представлены ООП и ПА) в ближайшем будущем напрямую начнут двусторонние мирные переговоры по достижению всеобъемлющего мира, не говоря уже о завершении таких переговоров, без активного международного участия", - говорится в документе.

При этом отмечается, что палестинцам понадобится возрожденная политическая альтернатива ХАМАС, а израильтянам - политическая воля для участия в значимых переговорах по решению проблемы двух государств.

Ключевым элементом будущей мирной "дорожной карты" ЕС является "Подготовительная мирная конференция" с участием ЕС, США, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств и ООН.

Ее участники будут находиться в постоянном контакте с израильскими и палестинскими официальными лицами "на каждом шагу и в любое время", именуемыми "сторонами конфликта", но изначально они не будут "вынуждены сидеть друг с другом".

Сектор Газа и Западный берег реки Иордан будут представлять Палестинская администрация (ПА) и Организация освобождения Палестины (ООП), а не ХАМАС, который правит Сектором Газа с момента его захвата в 2007 году и внесен в список террористических организаций ЕС и США.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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