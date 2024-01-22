У Британії розчаровані небажанням Ізраїлю створити палестинську державу

Відмова Ізраїлю від закликів до створення палестинської держави дуже розчаровує. Палестинці заслуговують на суверенітет.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, весь світ погодився з тим, що "рішення про дві держави - це найкращий шлях вперед" і додав, що британський уряд "абсолютно підтримує це рішення".

"Якщо ви не будете дотримуватися рішення про дві держави, я не бачу іншого рішення. Палестинці заслуговують на суверенну державу, Ізраїль заслуговує на повну здатність захищати себе", - сказав Шаппс.

За словами міністра, палестинська держава "повинна бути суверенною з палестинської сторони", а також "забезпечувати гарантії безпеки з ізраїльської сторони". На його думку, "немає іншого очевидного виходу" з конфлікту в Секторі Газа.

В суботу, 20 січня, тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що "Байден має рацію", закликаючи до вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Він назвав коментарі прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "неприйнятними" й додав: "Звичайно, палестинський народ заслуговує на державу".

Протиріччя між Ізраїлем та США щодо майбутнього Сектору Газа

На початку січня держсекретар США Ентоні Блінкен та низка американських чиновників заявили, що тривалий мир на Близькому Сході неможливий без створення держави для палестинців.

Однак Нетяньягу заперечує будь-яку палестинську державність, що не гарантує безпеку Ізраїлю. Він планує наполягати на контролі за безпекою на Західному березі річки Йордан та у Секторі Газа в майбутньому після війни, та не погодиться на правління Палестинської автономії.

Президент США Джо Байден по телефону обговорив із Нетаньягу ймовірні рішення для створення незалежної палестинської держави.

Тим часом Європейський Союз розробив план із 10 пунктів для надійного, всеосяжного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Також новий мирний план для Близького Сходу запропонували США, Єгипет і Катар.

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