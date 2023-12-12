Monobank попал под массированную кибератаку
Украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку. Она является массированой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал совладельца Monobank Олега Гороховского.
"Массированная DDoS атака на моно (Monobank - ред.)", - написал Гороховский.
Также он назвал и объект атаки - это точки входа на Amazon (банки, сайт).
В то же время совладелец Monobank сразу отмечает, что ситуация находится под контролем.
Фото: Monobank попал под массированную кибератаку (t.me/OGoMono)
Хакерская атака на "Киевстар"
Напомним, что хакерская атака сегодня была совершена и на оператора "Киевстар". Это уже официально подтвердили в компании. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.
В то же время сбой в работе "Киевстар" фиксируется массово по всей стране. Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи, не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также нет доступа в интернет.
Пользователям изначально рекомендовали воспользоваться услугой национального роуминга, позволяющего переключаться между операторами. Но в этом возникла проблема. О ней узнайте в разъяснении Минцифры. Также абонентам советовали воспользоваться услугой е-сим.
Между тем сбой в "Киевстар" привел и к другим нестандартным проблемам по всей стране, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также систем оповещения.
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