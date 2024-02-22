В Британии показали транспортировку ракет Brimstone, которые передадут Украине (видео)
Великобритания передаст Украине несколько сотен противотанковых ракет Brimstone. Их транспортировку уже начали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Британии в Twitter.
В ведомстве напомнили, что в рамках последнего пакета военной помощи Украине Британия предоставляет нашим защитникам еще 200 противотанковых ракет с точным наведением Brimstone.
As part of our latest military aid package, the UK is providing 200 more Brimstone missiles, a precision-guided anti-tank missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 22, 2024
This aid plays a crucial role in stalling Russian advances.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
"Эта помощь играет решающую роль в сдерживании продвижения России", - отметили в ведомстве.
При этом там показали, как ракеты Brimstone для Украины транспортируют на неназванный аэродром. Дальнейший путь военной помощи не раскрывают.
Ракеты Brimstone
Стоит заметить, что Brimstone - это ракеты класса "воздух-земля". Они оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения, поэтому способны с большой точностью уничтожать движущиеся цели.
Последние версии ракет способны бить по целях на расстоянии до 60 километров.
Как рассказал сегодня, 22 февраля, министр обороны Британии Грант Шаппс, всего страна в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине 200 ракет Brimstone.
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