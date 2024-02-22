У Британії показали транспортування ракет Brimstone, які передадуть Україні (відео)

Велика Британія передасть Україні кілька сотень протитанкових ракет Brimstone. Їхнє транспортування вже розпочали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Британії у Twitter.

У відомстві нагадали, що у рамках останнього пакету військової допомоги Україні Британія надає нашим захисникам ще 200 протитанкових ракет з точним наведенням Brimstone.

Як частина наших останніх військових пакетів, UK є 200 more Brimstone missiles, a precision-guided anti-tank missile, до Ukrainian Armed Forces.



Цього aid plays a crucial role в stalling Російські advances.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 22, 2024

"Ця допомога відіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - зазначили у відомстві.

При цьому там показали, як ракети Brimstone для України транспортують на неназваний аеродром. Подальший шлях військової допомоги не розкривають.

Ракети Brimstone

Варто зауважити, що Brimstone - це ракети класу "повітря-земля". Вони обладнані активною радіолокаційною головкою самонаведення, тому здатні з великою точністю знищувати цілі, що рухаються.

Останні версії ракет здатні бити по цілях на відстані до 60 кілометрів.

Як розповів сьогодні, 22 лютого, міністр оборони Британії Грант Шаппс, загалом країна в рамках нового пакету військової допомоги надасть Україні 200 ракет Brimstone.