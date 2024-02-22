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У Британії показали транспортування ракет Brimstone, які передадуть Україні (відео)

Четвер 22 лютого 2024 21:04
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У Британії показали транспортування ракет Brimstone, які передадуть Україні (відео) Фото: у Британії показали транспортування ракет Brimstone, які передадуть Україні (flickr by dyvroeth)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія передасть Україні кілька сотень протитанкових ракет Brimstone. Їхнє транспортування вже розпочали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Британії у Twitter.

У відомстві нагадали, що у рамках останнього пакету військової допомоги Україні Британія надає нашим захисникам ще 200 протитанкових ракет з точним наведенням Brimstone.

"Ця допомога відіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - зазначили у відомстві.

При цьому там показали, як ракети Brimstone для України транспортують на неназваний аеродром. Подальший шлях військової допомоги не розкривають.

Ракети Brimstone

Варто зауважити, що Brimstone - це ракети класу "повітря-земля". Вони обладнані активною радіолокаційною головкою самонаведення, тому здатні з великою точністю знищувати цілі, що рухаються.

Останні версії ракет здатні бити по цілях на відстані до 60 кілометрів.

Як розповів сьогодні, 22 лютого, міністр оборони Британії Грант Шаппс, загалом країна в рамках нового пакету військової допомоги надасть Україні 200 ракет Brimstone.

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