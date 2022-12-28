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В Британии показали обучение украинских военных на вертолетах Sea King

Иллюстративное фото: в Британии показали обучение украинских военных на вертолетах Sea King (flickr by Airwolfhound)
Автор: Иван Носальский

Британские специалисты помогли обучать украинских военных управлению вертолетами Sea King, которые вскоре получит наша страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как подчеркивают в ведомстве, учения для десяти экипажей ВСУ провели специалисты Королевского военно-морского флота Великобритании. В результате тренировок были расширены поисково-спасательные возможности наших солдат.

В Минобороны добавляют, что вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки.

Отметим, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последняя "вертушка" была списана в 2018 году.

Напомним, о том, что Британия передаст Украине Sea King стало известно еще 23 ноября. Всего наша страна получит три таких вертолета.

Также мы писали, что Британия отправила в Украину более 15 тысяч зимних наборов обмундирования, а также около 900 генераторов и передала их украинским военным.

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