UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King

Ілюстративне фото: у Британії показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King (flickr by Airwolfhound)
Автор: Іван Носальський

Британські фахівці допомогли навчати українських військових управлінню гелікоптерами Sea King, які незабаром отримає наша країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Як наголошують у відомстві, навчання для десяти екіпажів ЗСУ провели спеціалісти Королівського військово-морського флоту Великої Британії. В результаті тренувань було розширено пошуково-рятувальні можливості наших солдатів.

У Міноборони додають, що гелікоптери будуть надані Україні в рамках постійної підтримки.

Зазначимо, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом. Остання "вертушка" була списана у 2018 році.

Нагадаємо, що Британія передасть Україні Sea King стало відомо ще 23 листопада. Загалом наша країна отримає три такі вертольоти.

Також ми писали, що Британія відправила в Україну понад 15 тисяч зимових наборів обмундирування, а також близько 900 генераторів та передала їх українським військовим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВеликобританіяДопомога УкраїніВійськова допомога