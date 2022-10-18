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Китай вербует пилотов британских ВВС, - The Guardian

Новина українською →
Пекин, Вторник 18 октября 2022 15:29
Китай вербует пилотов британских ВВС, - The Guardian Фото: Китай вербует пилотов британских ВВС для обучения своих летчиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайские военные вербуют пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы ускорить обучение своих пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Официальные лица выразили неодобрение по отношению к этим схемам, поскольку они представляют угрозу интересам Великобритании. Хотя британским пилотам не запрещено проводить обучение, Лондон стремится предпринять шаги для минимизации рисков.

Около 30 бывших британских пилотов уже воспользовались очень щедрыми условиями найма, предлагаемыми Китаем через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.

Британские власти намерены напомнить своим пилотам о необходимости не раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию китайским военным и попросить тех, к кому уже обратился Пекин, сообщить Министерству обороны о том, что происходит, чтобы за этим можно было следить.

Пока нет никаких доказательств того, что какой-либо бывший британский пилот реактивных самолетов нарушил закон о государственной тайне, проводя обучение в Китае, однако официальные лица сообщили, что предпринимают шаги для снижения этого риска.

Напомним, сегодня министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности относительно Украины.

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