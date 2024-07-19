В Британии коалиция из 44 стран и ЕС призвала к действию против теневого флота РФ
На саммите Европейского политического сообщества Великобритания объединила 44 страны и Евросоюз с целью противостоять деятельности так называемого российского теневого флота. Он помогает России обходить введенные против нее санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Британские чиновники уточнили, что теневой флот - это суда, участвующие в незаконных операциях с целью обойти санкции, уклоняться от соблюдения правил безопасности или охраны окружающей среды, избегать расходов на страхование и т.п.
"Мы призываем государства флага гарантировать, что плавающие под их флагом суда придерживаются наивысших возможных требований по безопасности", - говорится в документе.
В заявлении отмечают, что российский теневой флот угрожает всем 44 подписавшимся странам и другим, которые зависят от мировых морей и океанов. Сообщество намерено противостоять рискам, которые он создает для окружающей среды, безопасности на море в Европе и за ее пределами, целостности международной морской торговли и уважения к международному морскому праву.
"Я не позволю теневому флоту российских нефтяных танкеров и генерируемых им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность. Украина есть и всегда будет в центре повестки дня моего правительства", - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем профиле Х.
Позиция Британии по поводу войны РФ против Украины
Великобритания постоянно оказывает поддержку Киеву с начала войны. Страна первой передала определенные типы вооружения Украине, которые не решаются поставить другие страны, в том числе танки и ракеты.
Напомним, британский премьер также пообещал удвоить поддержку Украины.
Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Лондоне с визитом, где уже успел принять участие в заседании кабинета министров лейбористов, победивших на недавних выборах в Британии.
Кроме того, Зеленский попросил премьера Стармера "продемонстрировать свое лидерство" в вопросе использования западного оружия для нанесения ударов по территории России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.