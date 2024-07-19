У Британії коаліція з 44 країн та ЄС закликала до дії проти тіньового флоту РФ

На саміті Європейської політичної спільноти Велика Британія об'єднала 44 країни та Євросоюз з метою протистояти діяльності так званого російського тіньового флоту. Він допомагає Росії обходити запроваджені проти неї санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Сполученого Королівства.

Британські урядовці уточнили, що тіньовий флот - це судна, які беруть участь у незаконних операціях з метою обійти санкції, ухилятися від дотримання правил безпеки чи охорони довкілля, уникати витрат на страхування тощо.

"Ми закликаємо держави прапора гарантувати, що судна, які плавають під їхнім прапором, дотримуються найвищих можливих вимог щодо безпеки", - йдеться в документі.

У заяві зауважують, що російський тіньовий флот загрожує всім 44 країнам-підписантам та іншим, які залежать від світових морів і океанів. Відтак спільнота має намір протистояти ризикам, які він створює для довкілля, безпеки на морі в Європі та за її межами, цілісності міжнародної морської торгівлі та поваги до міжнародного морського права.

"Я не дозволю тіньовому флоту російських нафтових танкерів і брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку. Україна є і завжди буде в центрі порядку денного мого уряду", - написав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у своєму профілі Х.