У Британії коаліція з 44 країн та ЄС закликала до дії проти тіньового флоту РФ
На саміті Європейської політичної спільноти Велика Британія об'єднала 44 країни та Євросоюз з метою протистояти діяльності так званого російського тіньового флоту. Він допомагає Росії обходити запроваджені проти неї санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Сполученого Королівства.
Британські урядовці уточнили, що тіньовий флот - це судна, які беруть участь у незаконних операціях з метою обійти санкції, ухилятися від дотримання правил безпеки чи охорони довкілля, уникати витрат на страхування тощо.
"Ми закликаємо держави прапора гарантувати, що судна, які плавають під їхнім прапором, дотримуються найвищих можливих вимог щодо безпеки", - йдеться в документі.
У заяві зауважують, що російський тіньовий флот загрожує всім 44 країнам-підписантам та іншим, які залежать від світових морів і океанів. Відтак спільнота має намір протистояти ризикам, які він створює для довкілля, безпеки на морі в Європі та за її межами, цілісності міжнародної морської торгівлі та поваги до міжнародного морського права.
"Я не дозволю тіньовому флоту російських нафтових танкерів і брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку. Україна є і завжди буде в центрі порядку денного мого уряду", - написав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у своєму профілі Х.
Позиція Британії щодо війни РФ проти України
Великобританія незмінно надає підтримку Києву з початку війни. Країна першою передала певні типи озброєння Україні, які не наважуються поставити інші країни, зокрема танки та ракети.
Нагадаємо, британський прем'єр також пообіцяв подвоїти підтримку України.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський перебуває у Лондоні з візитом, де вже встиг взяти участь у засіданні кабінету міністрів лейбористів, які перемогли на нещодавніх виборах у Британії.
Крім того, Зеленський попросив прем'єра Стармера "продемонструвати своє лідерство" у питанні використання західної зброї для завдання ударів по території Росії.
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