Зеленский попросил Стармера "продемонстрировать лидерство" в вопросе ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Великобритании Кира Стармера "продемонстрировать свое лидерство". Речь о разрешении ударов по РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В своем обращении к Кабинету министров Британии, как пишет издание, Зеленский заявил, что "если ограничение на западное вооружение будет снято", это поможет Киеву укрепить свою оборону и обезопасить свои передовые позиции. Он заявил, что "можно уничтожить" районы в России, где концентрируется оружие.

Что касается возможностей дальнего действия, Зеленский сказал, что Украине "все еще не хватает главного ответа на этот вопрос".

"Я прошу вас проявить свое лидерство в этом вопросе", - сказал он.

Зеленский заявил, что способность использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России важна для усилий Украины по защите от ударов РФ

Правительство Великобритании, в свою очередь, заявило, что размещение британских ракет в конечном итоге является делом Украины, если соблюдается международное право.