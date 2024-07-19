Британский премьер пообещал удвоить поддержку Украины
Украина пользуется "непоколебимой поддержкой" Великобритании, и Лондон "удвоит" помощь Украине.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Стармер заявил, что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".
Стармер сказал, что визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит стал "настоящим историческим событием".
Кабинет министров Великобритании приветствовал украинского президента аплодисментами стоя, поскольку он стал первым иностранным лидером, лично выступившим на министерской встрече с 1997 года.
"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вашему присутствию здесь, - сказал премьер-министр. - Для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории".
Он сказал, что тот факт, что президент стал первым иностранным лидером XXI века, лично выступившим перед кабинетом министров, свидетельствует о "том уважении, которым он пользуется… в этой стране и во всем мире".
Стармер сказал, что утром принял приглашение снова посетить Украину в будущем.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Лондоне, где принял участие в заседании кабинета министров лейбористов, которые победили на недавних выборах в Британии.
Зеленский попросил премьера Стармера "продемонстрировать свое лидерство" в вопросе использования западного оружия для нанесения ударов по территории России.
Великобритания неизменно оказывает поддержку Киеву с начала войны, первой передавая вооружения, которые не решаются поставить другие страны, в частности, танки и ракеты.