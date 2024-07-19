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Британский премьер пообещал удвоить поддержку Украины

Украина, Пятница 19 июля 2024 13:28
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Британский премьер пообещал удвоить поддержку Украины Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина пользуется "непоколебимой поддержкой" Великобритании, и Лондон "удвоит" помощь Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стармер заявил, что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

Стармер сказал, что визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит стал "настоящим историческим событием".

Кабинет министров Великобритании приветствовал украинского президента аплодисментами стоя, поскольку он стал первым иностранным лидером, лично выступившим на министерской встрече с 1997 года.

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вашему присутствию здесь, - сказал премьер-министр. - Для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории".

Он сказал, что тот факт, что президент стал первым иностранным лидером XXI века, лично выступившим перед кабинетом министров, свидетельствует о "том уважении, которым он пользуется… в этой стране и во всем мире".

Стармер сказал, что утром принял приглашение снова посетить Украину в будущем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Лондоне, где принял участие в заседании кабинета министров лейбористов, которые победили на недавних выборах в Британии.

Зеленский попросил премьера Стармера "продемонстрировать свое лидерство" в вопросе использования западного оружия для нанесения ударов по территории России.

Великобритания неизменно оказывает поддержку Киеву с начала войны, первой передавая вооружения, которые не решаются поставить другие страны, в частности, танки и ракеты.

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