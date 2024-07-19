Британский премьер пообещал удвоить поддержку Украины

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Стармер заявил, что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

Стармер сказал, что визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит стал "настоящим историческим событием".

Кабинет министров Великобритании приветствовал украинского президента аплодисментами стоя, поскольку он стал первым иностранным лидером, лично выступившим на министерской встрече с 1997 года.

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вашему присутствию здесь, - сказал премьер-министр. - Для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории".

Он сказал, что тот факт, что президент стал первым иностранным лидером XXI века, лично выступившим перед кабинетом министров, свидетельствует о "том уважении, которым он пользуется… в этой стране и во всем мире".

Стармер сказал, что утром принял приглашение снова посетить Украину в будущем.